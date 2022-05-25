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Драйзайтль вплотную подобрался к повторению достижения Гретцки 39-летней давности

Драйзайтль вплотную подобрался к повторению достижения Гретцки 39-летней давности
Леон Драйзайтль
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В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз». В ходе второго периода «нефтяники» впереди со счётом 3:2.

Ещё в первом периоде двумя результативными передачами отметился нападающий хозяев Леон Драйзайтль. Таким образом, немецкий форвард продлил серию с как минимум двумя голевыми передачами за матч до четырёх встреч, что является вторым результатом в истории клуба в розыгрышах Кубка Стэнли. За всю историю «Ойлерз» только одному игроку в плей-офф НХЛ удавалось добиться более длинной серии с 2+ передачами за игру — в 1983 году великий Уэйн Гретцки отметился подобной пятиматчевой серией.

В нынешнем плей-офф 26-летний Драйзайтль принимает участие в 11 матче — на данный момент на его счету 7 голов и 14 результативных передач.

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