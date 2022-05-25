Зак Хайман повторил достижение Майкла Пеки и Шона Хоркоффа 16-летней давности

В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

В первом периоде заброшенной шайбой отметился нападающий хозяев Зак Хайман, реализовавший большинство. Таким образом канадский форвард продлил голевую серию в этом плей-офф до четырёх матчей — на данный момент он забивал в каждом из матчей в серии с «Калгари».

Хайман стал всего четвёртым игроком в истории «Эдмонтона» за последние 30 лет, кому удавалось отличаться как минимум в четырёх матчах кряду в плей-офф НХЛ. 16 лет назад подобным достижением отметились сразу два игрока «нефтяников» — Майкл Пека и Шон Хоркофф. Клубный рекорд принадлежит Коннору Макдэвиду, который уже в этом розыгрыше плей-офф забивал пять матчей кряду.