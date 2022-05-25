Ахо стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом в истории «Каролины» в плей-офф НХЛ

Состоялся четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Счёт в серии стал — 2-2.

Автором единственной шайбы в составе «Каролины» стал финский нападающий Теуво Терявяйнен, которому ассистировал его соотечественник Себастьян Ахо. Благодаря этому действию Ахо теперь единолично владеет сразу двумя рекордами в истории франшизы «Каролины» в плей-офф.

Сделав 26-ю голевую передачу 24-летний нападающий стал лучшим ассистентом клуба в розыгрышах Кубка Стэнли, превзойдя результата Рона Фрэнсиса (25). А набрав 44-е очко Себастьян заодно стал и лучшим бомбардиром, подвинув на второе место Эрика Стаала (43).