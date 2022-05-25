Защитник «Калгари» сравнял счёт в матче с «Эдмонтоном» броском из своей зоны. Видео
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Калгари Флэймз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче в пользу хозяев – 4:3.
На 51-й минуте матча шведский защитник гостей Расмус Андерссон сравнял счёт в матче броском из своей зоны.
ВИДЕО гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
За хозяев в этом матче забивали Райан Ньюджент-Хопкинс (дважды), Зак Хайман и Эвандер Кейн. У гостей голами ещё отметились Элиас Линдхольм и Микаэль Баклунд.
Ньюджент-Хопкинс забил третий по скорости гол в истории «Эдмонтона» с начала матча плей-офф.
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