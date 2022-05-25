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Дубли Ньюджент-Хопкинса и Кейна помогли «Эдмонтону» увеличить отрыв в серии с «Калгари»

Дубли Ньюджент-Хопкинса и Кейна помогли «Эдмонтону» увеличить отрыв в серии с «Калгари»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

В составе «Эдмонтона» дублями отметились канадский нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и его соотечественник Эвандер Кейн. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Хайман. Двумя результативными передачами отличился Леон Драйзайтль. У Коннора Макдэвида тоже две голевые передачи.

За «Флэймз» забивали Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Расмус Андерссон.

Российский защитник Никита Задоров результативными действиями в этой игре не отметился.

Таким образом, «Эдмонтон» ведёт в серии — 3-1. Следующий матч между командами состоится 27 мая и начнётся в 4:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
25 мая 2022, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Ньюджент-Хопкинс – 00:21 (5x5)   2:0 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:53 (5x4)   3:0 Кейн (Драйзайтль, Сеси) – 18:54 (5x5)   3:1 Линдхольм (Ханифин, Тоффоли) – 29:04 (5x4)   3:2 Баклунд (Танев) – 29:40 (5x4)   3:3 Андерссон – 50:56 (4x5)   4:3 Ньюджент-Хопкинс (Бэрри, Ямамото) – 56:33 (5x5)   5:3 Кейн (Макдэвид, Драйзайтль) – 59:35 (en)
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