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Макдэвид в шаге от абсолютного рекорда плей-офф НХЛ Уэйна Гретцки

Макдэвид в шаге от абсолютного рекорда плей-офф НХЛ Уэйна Гретцки
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Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал два результативных очка в седьмом матче кряду в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Коннор в одном матче до достижения плей-офф, который установил Уэйн Гретцки. Лучший снайпер всех времён НХЛ набирал два или более очка в восьми матчах кряду в Кубке Стэнли, что является абсолютным рекордом лиги.

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

В составе «Эдмонтона» дублями отметились канадский нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и его соотечественник Эвандер Кейн. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Хайман. Двумя результативными передачами отличился Леон Драйзайтль. У Макдэвида тоже две голевые передачи.

За «Флэймз» забивали Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Расмус Андерссон.

Российский защитник Никита Задоров результативными действиями в этой игре не отметился.

Таким образом, «Эдмонтон» ведёт в серии — 3-1. Следующий матч между командами состоится 27 мая и начнётся в 4:30 мск.

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