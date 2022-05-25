Макдэвид в шаге от абсолютного рекорда плей-офф НХЛ Уэйна Гретцки

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал два результативных очка в седьмом матче кряду в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Коннор в одном матче до достижения плей-офф, который установил Уэйн Гретцки. Лучший снайпер всех времён НХЛ набирал два или более очка в восьми матчах кряду в Кубке Стэнли, что является абсолютным рекордом лиги.

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.



В составе «Эдмонтона» дублями отметились канадский нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и его соотечественник Эвандер Кейн. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Хайман. Двумя результативными передачами отличился Леон Драйзайтль. У Макдэвида тоже две голевые передачи.



За «Флэймз» забивали Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Расмус Андерссон.



Российский защитник Никита Задоров результативными действиями в этой игре не отметился.



Таким образом, «Эдмонтон» ведёт в серии — 3-1. Следующий матч между командами состоится 27 мая и начнётся в 4:30 мск.