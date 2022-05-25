«Эдмонтон» может выйти в финал Западной конференции впервые за 16 лет

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился четвёртый матч серии 1/2 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

«Эдмонтон» может выйти в финал Западной конференции впервые с 2006 года. Для этого канадцам нужно одержать лишь одну победу.

В сезоне-2005/2006 «Эдмонтон» встречался с «Каролиной Харрикейнз». «Кейнс» одержали победу с общим счётом 4-3, завоевав первый в своей истории Кубок Стэнли.

В составе «Эдмонтона» дублями отметились канадский нападающий Райан Ньюджент-Хопкинс и его соотечественник Эвандер Кейн. Ещё одну шайбу на свой счёт записал Зак Хайман. Двумя результативными передачами отличился Леон Драйзайтль. У Коннора Макдэвида тоже две голевые передачи.



За «Флэймз» забивали Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд и Расмус Андерссон.



Российский защитник Никита Задоров результативными действиями в этой игре не отметился.



Таким образом, «Эдмонтон» ведёт в серии — 3-1. Следующий матч между командами состоится 27 мая и начнётся в 4:30 мск.