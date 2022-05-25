Тренер «Каролины»: Шестёркин играл хорошо. Надо отдать ему должное

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор отреагировал на игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:1.



«Мы должны продолжать использовать свои шансы. Я рад, что мы, по крайней мере, создаём моменты. По моему мнению, Шестёркин играл хорошо, надо отдать ему должное», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.



Сегодня, 25 мая, завершился четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Шестёркин сыграл весь матч и отразил 30 бросков. Этот матч помог Шестёркину достичь серии из пяти домашних побед в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.