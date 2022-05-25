Шестёркин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан третьей звездой игрового дня благодаря игре серии второго раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Россиянин отразил 30 бросков из 31 и помог своей команде одержать победу (4-1).
Второй звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Эндрю Копп, на счету которого гол и две результативные передачи. Первой звездой признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Райан Ньюджент-Хопкинс, оформивший дубль в игре с «Калгари Флэймз».
Напомним, этот матч и помог Шестёркину достичь серии из пяти домашних побед в одном розыгрыше плей-офф НХЛ. Таким образом, он стал пятым вратарём в истории клуба с серией из пяти домашних побед в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Ранее таких же серий добивались Майк Рихтер (в 1994 году), Стив Бейкер (1981), Эд Джакомин (1974) и Дэйв Керр (1940).
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