«Адмирал» продлил контракт с Артёмом Гареевым

«Адмирал» продлил контракт с нападающим Артёмом Гареевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.

В прошедшем сезоне хоккеист сыграл за «Адмирал» 38 матчей и набрал в них 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

По итогам прошлого чемпионата, который досрочно завершился в начале февраля, «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

Ранее Гареев также выступал за «Салават Юлаев», «Торос», «Ариаду», новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист», «Горняк» и «Северсталь».

Напомним, по итогам сезона победителем плей-офф КХЛ стал московский ЦСКА, который обыграл в финале магнитогорский «Металлург» в семи матчах.