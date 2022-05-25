«Адмирал» продлил контракт с Артёмом Гареевым
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«Адмирал» продлил контракт с нападающим Артёмом Гареевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон и носит односторонний характер.
В прошедшем сезоне хоккеист сыграл за «Адмирал» 38 матчей и набрал в них 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.
По итогам прошлого чемпионата, который досрочно завершился в начале февраля, «Адмирал» занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
Ранее Гареев также выступал за «Салават Юлаев», «Торос», «Ариаду», новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист», «Горняк» и «Северсталь».
Напомним, по итогам сезона победителем плей-офф КХЛ стал московский ЦСКА, который обыграл в финале магнитогорский «Металлург» в семи матчах.
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