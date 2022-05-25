Кари Ялонен ответил на вопрос, специально ли Чехия проиграла финнам на ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Чехии Кари Ялонен прокомментировал поражение от команды Финляндии на чемпионате мира – 2022.
«Я не знаю как подготовить команду к тому, чтобы она проиграла. Это неспортивно. У нас не было обсуждений о том, какой это соперник и с каким результатом завершится матч. Подобные спекуляции могут быть полностью исключены.
У Финляндии было два дня отдыха, а мы играли матчи подряд. Прошлая игра была тяжелой, а эта тоже доставила немало проблем. Так что вы должны быть довольны тем, как команда сыграла сегодня.
Для меня было особенным встретиться с Финляндией на чемпионате мира. Несмотря на поражение, этот матч останется прекрасным воспоминанием о моей карьере», – цитирует Ялонена is.fi.
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