Кари Ялонен ответил на вопрос, специально ли Чехия проиграла финнам на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Чехии Кари Ялонен прокомментировал поражение от команды Финляндии на чемпионате мира – 2022.

«Я не знаю как подготовить команду к тому, чтобы она проиграла. Это неспортивно. У нас не было обсуждений о том, какой это соперник и с каким результатом завершится матч. Подобные спекуляции могут быть полностью исключены.

У Финляндии было два дня отдыха, а мы играли матчи подряд. Прошлая игра была тяжелой, а эта тоже доставила немало проблем. Так что вы должны быть довольны тем, как команда сыграла сегодня.

Для меня было особенным встретиться с Финляндией на чемпионате мира. Несмотря на поражение, этот матч останется прекрасным воспоминанием о моей карьере», – цитирует Ялонена is.fi.