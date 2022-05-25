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Яромир Ягр попал в аварию, столкнувшись с трамваем

Яромир Ягр попал в аварию, столкнувшись с трамваем
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Чешский хоккеист и владелец хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр попал в аварию – его автомобиль столкнулся с трамваем.

Ягр, управляя электромобилем KIA с логотипом ХК «Кладно», врезался в трамвай. На место оперативно прибыли спецслужбы и оказали первую помощь, однако от госпитализации Ягр отказался. Спортсмен прошёл тест на определение запрещённых препаратов во время управления автомобилем, он показал отрицательный результат.

«Авария произошла, но мы не будем делиться подробностями. В любом случае ничего серьёзного. У Яромира нет травм, увезли только машину», – цитирует пресс-службу клуба TN.nova.cz.

«Кладно» занял 14-е место по итогам чемпионата Чехии, попав в раунд плей-аут за вылет из высшего дивизиона. В нём клуб встречался с «Дуклой» и выиграл серию со счётом 4-1.

50-летний Ягр в прошедшем сезоне провёл 48 матчей, забросив восемь шайб и отдав 13 передач при общей полезности «+4».

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