Оливер Каски подписал контракт с «Лугано»

Экс-защитник «Авангарда» Оливер Каски подписал контракт со швейцарским клубом «Лугано», сообщает клуб в официальных соцсетях команды.

В прошедшем сезоне Каски провёл 47 матчей в регулярном чемпионате в составе омского «Авангарда», набрав 33 очка: забросил 13 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в двух играх.

По итогам сезона омичи заняли пятое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили магнитогорскому «Металлургу».

Напомним, что Каски в сезона-2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина в составе омской команды.

«Лугано» по итогам сезона заняло девятое место в таблице швейцарского чемпионата, выиграл стыковые матчи у «Серветта» за попадание в плей-офф, но в первом раунде уступил клубу «Цуг».