Оливер Каски подписал контракт с «Лугано»

Экс-защитник «Авангарда» Оливер Каски подписал контракт со швейцарским клубом «Лугано», сообщает клуб в официальных соцсетях команды.
В прошедшем сезоне Каски провёл 47 матчей в регулярном чемпионате в составе омского «Авангарда», набрав 33 очка: забросил 13 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф на его счету одна передача в двух играх.
По итогам сезона омичи заняли пятое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили магнитогорскому «Металлургу».
Напомним, что Каски в сезона-2020/2021 стал обладателем Кубка Гагарина в составе омской команды.
«Лугано» по итогам сезона заняло девятое место в таблице швейцарского чемпионата, выиграл стыковые матчи у «Серветта» за попадание в плей-офф, но в первом раунде уступил клубу «Цуг».
- 25 мая 2022
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