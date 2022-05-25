«Металлург» продлил контракт с Ярославом Хабаровым

Хоккейный клуб «Металлург» подписал новый контракт с воспитанником магнитогорского хоккея Ярославом Хабаровым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с защитником рассчитано до конца сезона-2022/2023.



По итогам прошлого сезона Хабаров провёл 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал одно очко за результативность. В плей-офф на его счету один гол и три передачи в 16 встречах.

По итогам прошлого сезона «Магнитка» заняла первое место в таблице Восточной конференции и вышла в плей-офф, где добралась до финала, но уступила московскому ЦСКА в семи матчах. Отметим, что по ходу серии «Металлург» вёл 3-1, но проиграл три матча подряд, два из которых — на домашней арене.

Ранее хоккеист также выступал за «Сибирь» и «Амур».