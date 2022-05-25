Дмитрий Сидляров перешёл из петербургского «Динамо» в «Торпедо»
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Нападающий Дмитрий Сидляров перешёл из петербургского «Динамо» в нижегородское «Торпедо», сообщает официальный сайт петербургской команды.
В прошедшем сезоне игрок провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 26 очков: забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В плей-офф на его счету 13 очков (5+8) в 22 играх.
Ранее хоккеист также выступал в системе московского «Динамо», а также играл за «Динамо» из Балашихи (клуб прекратил существование), «Буран», «Адмирал» и «Хумо».
Напомним, по итогам прошлого сезона, регулярный чемпионат которого завершился досрочно, «Торпедо» не вышло в плей-офф КХЛ. «Динамо» дошло до финала плеф-офф Высшей хоккейной лиги, где уступило тюменскому «Рубину» в пяти матчах.
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