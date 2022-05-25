Эллерс: это было дерьмовое расписание ЧМ-2022. ИИХФ проделала действительно ужасную работу

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс остался недоволен расписанием ЧМ-2022 и работой ИИХФ.
«Мы разочарованы. Мы знали, что будем играть против сильной команды, у которой было огромное преимущество в том, что она не играла последние 66 часов. Нам это не помогло. Наоборот, прошлой ночью у нас был тяжёлый матч с Канадой, который стоил нам много сил.
К сожалению, программа была такой, может быть, это никогда больше не повторится. Но в целом мы можем быть довольны турниром, набрали 12 очков. Еще никогда в истории команда с 12 очками не выходила в четвертьфинал. Это история.
Игроки устали. Это было дерьмовое расписание. ИИХФ проделала действительно ужасную работу. У Словакии было 66 часов отдыха, у нас 17. Это было нечестно, но так было. Мы играли против очень хорошей команды.
Они начали играть активно против нас с самого начала. Я бы посоветовал ребятам сделать то же самое, если бы было наоборот и днём ранее у словаков был матч с Канадой. Прошлая встреча просто стоила нам слишком много сил. Нам было слишком сложно потом играть против сильной хоккейной страны», — цитирует Элерса sport.sk.
- 25 мая 2022
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