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Чешские фанаты нашли способ обойти правила ИИХФ и вывесить флаг Украины на ЧМ-2022

Чешские фанаты нашли способ обойти правила ИИХФ и вывесить флаг Украины на ЧМ-2022
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Чешские болельщики на чемпионате мира по хоккею — 2022, проходящем в Тампере и Хельсинки (Финляндия), нашли способ обойти правила и вывесить украинский флаг.

На один из матчей турнира фанаты принесли белое полотно с несколькими чёрными надписями на английском языке. Надпись сверху — Blue colour («синий цвет»), снизу — Yellow colour («жёлтый цвет»), а посередине — Imagine («включите воображение»).

Фото: «Твиттер» чешского журналиста Филипа Горьки

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» чешского журналиста Филипа Горьки.

Отметим, что во время матча чемпионата мира по хоккею — 2022 между сборными Чехии и Латвии болельщики вывесили украинский флаг. Фанаты чешской команды решили таким образом выразить поддержку Украине. Тем не менее уже через пять минут после этого его пришлось снять, так как в эту ситуацию быстро вмешались стюарды и сняли флаг. Объясняется это решение правилами ИИХФ — на матчах чемпионата мира должны присутствовать флаги лишь тех стран, которые принимают участие в турнире.

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