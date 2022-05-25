Главный тренер «Рейнджерс» сравнил Игоря Шестёркина с Андреем Василевским
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал выступление российского вратаря команды Игоря Шестёркина в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз». Он отразил 30 бросков из 31 и помог своей команде одержать победу (4-1).
«Каждая команда в лиге смотрит на такого парня, как Игорь. Он выдающийся вратарь и важная часть нашей команды. Я имею в виду: смотря матч «Тампы» и видя, как Василевский сделал 49 сейвов, понимаешь, насколько он весомая часть их команды. И это то, что нужно. Когда видишь Игоря, он кажется слишком молодым. Но понимаешь, что по уровню своей игры он просто невероятен!» — приводит слова Галлана официальный русскоязычный телеграм-канал НХЛ.
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