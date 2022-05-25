«Авангард» после ухода Грубеца подписал контракт с вратарём Станиславом Галимовым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на один год с вратарём Станиславом Галимовым после расторжения контракта с чехом Шимоном Грубецем.



«Мы допускали такой вариант развития событий с Шимоном Грубецем, прорабатывали несколько вариантов и сразу после решения Шимона активировали один из них. При отсутствии выбора на рынке нам удалось подписать хорошего вратаря, и в сезон мы пойдём с двумя равноценными голкиперами. Станислав Галимов «перезагрузился» в Финляндии, где провёл хороший сезон. По сути, у него открылось второе дыхание: он уверенно провел регулярку и помог «Кярпяту» выйти в плей-офф. Сильными сторонами этого голкипера являются опыт, выбор позиции, техника, а также умение хладнокровно действовать в сложных ситуациях, держать команду в игре. Верю в то, что Станислав использует на 100 процентов свой новый шанс в КХЛ», — приводит слова генерального менеджера команды Алексея Волкова телеграм-канал омичей.



В прошлом сезоне Галимов провёл 46 матчей в регулярном чемпионате за финский «Кярпят» и одержал 17 побед при коэффициенте надёжности 2,42.

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