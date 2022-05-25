Телегин — о Пелагее: прекрасно понимаю Джонни Деппа. Сам был жертвой домашнего насилия

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин в одной из своих социальных сетей рассказал об отношениях с бывшей женой Пелагеей.
«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия», — говорится в сообщении.
Хоккеист и певица поженились в 2016 году. В браке в январе 2017 года у них родилась дочь Таисия. Пара объявила о расставании в конце 2019 года, развод был утверждён в декабре 2020-го. Сегодня, 25 мая, Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск Пелагеи к Телегину о разделе совместно нажитого имущества.
В прошедшем сезоне Телегин выступал за омский «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 27 матчей и набрал в них 10 очков: забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на его счету пять баллов (три гола и две передачи) в 13 встречах.
- 25 мая 2022
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