Телегин — о Пелагее: прекрасно понимаю Джонни Деппа. Сам был жертвой домашнего насилия

Нападающий «Авангарда» Иван Телегин в одной из своих социальных сетей рассказал об отношениях с бывшей женой Пелагеей.

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия», — говорится в сообщении.

Хоккеист и певица поженились в 2016 году. В браке в январе 2017 года у них родилась дочь Таисия. Пара объявила о расставании в конце 2019 года, развод был утверждён в декабре 2020-го. Сегодня, 25 мая, Никулинский суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск Пелагеи к Телегину о разделе совместно нажитого имущества.

В прошедшем сезоне Телегин выступал за омский «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ он провёл 27 матчей и набрал в них 10 очков: забросил пять шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на его счету пять баллов (три гола и две передачи) в 13 встречах.