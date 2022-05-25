Канадские вратари Паскуале и Томкинс входят в сферу интересов «Металлурга»

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» проявляет интерес к двум канадским голкиперам — Эдди Паскуале и Мэтту Томкинсу.

У 31-летнего Паскуале есть действующий контракт с ярославским «Локомотивом». В завершимся сезоне канадец провёл 38 матчей в регулярке, отразив 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,99. В плей-офф на его счету две встречи, 85,4% отражённых бросков и 3,46 пропущенных шайбы в среднем за матч.

27-летний Томкинс последний сезон провёл в шведской «Фрёлунде». Он принял участие в 33 матчах, в которых отразил 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,46. Сейчас голкипер выступает за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею — 2022.

Отметим, что Томкинс должен был подписать контракт с московским «Динамо», но в целях сокращения расходов из-за новой концепции развития от сделки решили отказаться.