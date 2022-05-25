«Что ещё я могу сказать?» Овечкин ответил на вопрос журналиста о ситуации на Украине
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос журналиста о ситуации на Украине.
«Я уже сделал это. Я уже говорил об этом. Что ещё я могу сказать?» — приводит слова Овечкина The Washington Post.
Напомним, в последнем матче сезона, состоявшемся в ночь с 13 на 14 мая мск, «Вашингтон» на домашнем льду потерпел поражение в овертайме со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. «Столичные» проиграли серию в шести встречах.
В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».
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