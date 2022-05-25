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«Блистало сразу несколько звёзд». The Athletic прокомментировало эффектный сейв Шестёркина

«Блистало сразу несколько звёзд». The Athletic прокомментировало эффектный сейв Шестёркина
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Обозреватель авторитетного издания The Athletic Артур Стэйпл прокомментировал игру голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», а также эффектное спасение россиянина после броска в упор.

«В этом матче в составе «синерубашечников» блистало сразу несколько звёзд. Шестёркин был великолепен, как и всегда, особенно в эпизоде, случившемся в начале встречи, когда лишил Бретта Песке очень сочного шанса забить первую шайбу в матче», — приводит слова Лазеруса The Athletic.

Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Сегодня, 25 мая, завершился четвёртый матч второго раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1. Шестёркин отыграл весь матч и отразил 30 бросков. Эта победа стала для Шестёркина пятой домашней подряд в одном розыгрыше плей-офф НХЛ.

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