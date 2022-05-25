The Athletic объяснил, может ли Кросби повлиять на «Питтсбург» в вопросе продления Малкина

Журналист авторитетного портала The Athletic Джош Йохе ответил на вопрос, насколько капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби воздействует на решения игроков и какое влияние он будет иметь на них ближайшим летом.

«У меня нет ощущения, что он примеряет на себя роль настоящего альфы в таких вещах. Лемье решал. Ягр решал. Кросби — нет.



Я думаю, что было бы разумно, если бы «пингвины» спрашивали его мнение по важным вопросам. Он умный человек, и нет ничего плохого в том, чтобы сохранить его счастье.



Но, как мне сказали, он на самом деле не влияет на решения в главном офисе команды. Это просто не часть его личности», — приводит слова Йохе The Athletic.

Напомним, «Питтсбург» предлагал российскому форварду Евгению Малкину, а также защитнику Крису Летангу новые контракты, переговоры по которым зашли в тупик. Хоккеисты посчитали условия недостаточно хорошими. Вследствие этого появилась информация о том, что Кросби может повлиять на руководство «Питтсбурга», поскольку хочет продолжить выступление с Малкиным и Летангом.