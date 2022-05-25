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В НХЛ отреагировали на угрозы в адрес нападающего «Колорадо» Назема Кадри

В НХЛ отреагировали на угрозы в адрес нападающего «Колорадо» Назема Кадри
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Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги на официальной странице в «Твиттере» прокомментировала угрозы в адрес нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри.

«Комментарии в интернете, направленные Назему Кадри, не могут находиться в нашем обществе. Несмотря на интерес болельщиков в ходе плей-офф с высоким уровнем соревновательного духа, подобного рода расизм, речь, наполненная ненавистью и адресованная кому-либо, совершенно неприемлемы. Назем и его семья больше никогда не должны становиться объектом для тех комментариев, которые они получили на этой неделе», — говорится в сообщении.

Напомним, Назем Кадри столкнулся с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте встречи. После инцидента голкипер «Блюз» был заменён, когда его команда вела в счёте 1:0. После этого Кадри подвергся угрозам.

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