В НХЛ отреагировали на угрозы в адрес нападающего «Колорадо» Назема Кадри

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги на официальной странице в «Твиттере» прокомментировала угрозы в адрес нападающего «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри.
«Комментарии в интернете, направленные Назему Кадри, не могут находиться в нашем обществе. Несмотря на интерес болельщиков в ходе плей-офф с высоким уровнем соревновательного духа, подобного рода расизм, речь, наполненная ненавистью и адресованная кому-либо, совершенно неприемлемы. Назем и его семья больше никогда не должны становиться объектом для тех комментариев, которые они получили на этой неделе», — говорится в сообщении.
Напомним, Назем Кадри столкнулся с голкипером «Сент-Луис Блюз» Джорданом Биннингтоном на седьмой минуте встречи. После инцидента голкипер «Блюз» был заменён, когда его команда вела в счёте 1:0. После этого Кадри подвергся угрозам.
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