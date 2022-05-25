The Athletic считает, что Овечкин, даже побив рекорд Гретцки, не дойдёт до уровня Кросби

Журналист авторитетного издания The Athletic Джош Йохе ответил на вопрос, сделает ли покорение капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда великого канадца Уэйна Гретцки по голам россиянина лучше, чем форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Ни в коем случае я бы не сказал такого. В настоящее время, на мой взгляд, Кросби находится в пятёрке лучших игроков за всю историю, а Овечкин — в первой десятке. Не заблуждайтесь, я с уважением отношусь к удивительному таланту Овечкина, его мастерству забивать голы и его стойкости. Он сокровище. Но никогда он не был лучшим игроком, чем Кросби.



Он и близко не подобрался к уровню ведения игры, которое есть у Кросби. Да, Ови — лучше как снайпер, он крупнее. Но я бы сказал, что Кросби лучше Овечкина во всех остальных аспектах игры. Он также значительно более совершенен.



Кубковые победы? Международные победы? Очки за матч? Количество очков в личных встречах за матч и количество побед/поражений в личных встречах? Успех в плей-офф? Мы можем играть в эту игру весь день. Овечкин не доходит до уровня Кросби. Он войдёт в десятку лучших игроков в истории спорта, но будет на ступеньку ниже Кросби. Сможет ли когда-нибудь Макдэвид догнать Кросби в общем зачёте? Да, возможно. Он более физически одарён, чем когда-либо был Кросби, но у него ещё есть много достижений, которые нужно покорить, прежде чем Коннор превзойдёт Сидни. Но, на мой взгляд, Макдэвид — единственный действующий игрок, который мог бы превзойти Кросби. Какая же он звезда!» — приводит слова Йохе The Athletic.