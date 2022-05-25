Форвард «Вашингтона» Том Уилсон выбыл на срок от полугода до восьми месяцев

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон перенёс успешную операцию на колене, сообщает пресс-служба «столичных».

Отмечается, что на восстановление форварду понадобится от шести до восьми месяцев.



Уилсон получил травму связок левого колена в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».



В регулярном чемпионате 28-летний нападающий сыграл 78 встреч и набрал 52 (24+28) очка. Уилсон всю карьеру провёл в составе «Вашингтона». Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Его контракт с кэпхитом $ 5,166 млн будет действовать ещё два года — до конца сезона-2023/2024.

Напомним, в последнем матче сезона, состоявшемся в ночь с 13 на 14 мая мск, «Вашингтон» на домашнем льду потерпел поражение в овертайме со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. «Столичные» проиграли серию в шести встречах.