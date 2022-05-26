Тарасенко вышел на чистое третье место по очкам в плей-офф НХЛ в истории «Сент-Луиса»

30-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Колорадо Эвеланш» (1:3, идёт третий период, 1-3 в серии), благодаря чему вышел на чистое третье место в списке лучших по результативности в Кубке Стэнли в истории франшизы.

На счету Тарасенко теперь 59 (40+18) очков в 89 встречах Кубка Стэнли. По этому показателю он обошёл Эла Макинниса (58 (14+44) очков за 82 игры), с которым делил третье место в истории «Блюз» по очкам в плей-офф. Впереди лишь Берни Федерко (101) и Бретт Халл (117).

Напомним, в активе Тарасенко уже шесть заброшенных шайб и две результативные передачи в 11 встречах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Всего за карьеру в плей-офф НХЛ он совершил 59 (41+18) результативных действий и заработал коэффициент полезности «-27».