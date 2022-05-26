Маккиннон стал третьим игроком «Колорадо», оформившим более одного хет-трика в плей-офф

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся пятый матч серии плей-офф полуфинала Западной конференции НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 2-3. В составе «Эвеланш» хет-триком отметился Натан Маккиннон.



Натан стал третьим игроков в истории франшизы, который оформил больше одного хет-трика за «Колорадо» в плей-офф. В прошлом сезоне канадец три раза отличился также в ворота «Сент-Луиса». Кроме него, такое удавалось сделать Джо Сакику в сезоне 1995/1996 в ворота «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» и Петеру Штясны (1982/1983 «Бостон Брюинз» и 1986/1987 «Хартфорд Уэйлерс»).



Кроме Натана ещё одну шайбу забросил Габриэль Ландеског. У «Блюз» забрасывали Владимир Тарасенко, Роберт Томас (дубль), Джастин Фолк, а в овертайме победу в матче им принёс точный бросок Тайлера Бозака.



У «Сент-Луиса» результативными действиями отметились все российские представители – у Павла Бучневича (0+2) ассистентский дубль, у Владимира Тарасенко (1+1) – гол и результативный пас, а у Алексея Торопченко и Ивана Барбашёва (0+1) – голевые передачи.