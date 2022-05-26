«Сент-Луис» впервые с 1998 года одержал волевую победу в Кубке Стэнли, уступая в три шайбы

Хоккеистам «Сент-Луис Блюз» удалось покорить достижение 24-летней давности благодаря волевой победе над «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ, 2-3) в пятой игре серии полуфинала Западной конференции.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», «Блюзмены» в пятой раз в клубной истории одерживают победу в матче Кубка Стэнли, уступая по ходу этой игры в три шайбы. Последнее такое событие датируется 1998 годом, когда в четвертьфинальной игре плей-офф был повержен «Лос-Анджелес Кингз».

Напомним, у «Сент-Луиса» результативными действиями отметились все российские представители – у Павла Бучневича (0+2) ассистентский дубль, у Владимира Тарасенко (1+1) – гол и результативный пас, а у Алексея Торопченко и Ивана Барбашёва (0+1) – голевые передачи.

Следующая встреча серии пройдёт на домашней арене «Сент-Луиса» — «Энтерпрайз-центр» в ночь на субботу, 28 мая. Начало – 3:00 мск.