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Берюбе: у Маккиннона была чертовски хороший матч. Мы должны поработать над игрой с ним

Берюбе: у Маккиннона была чертовски хороший матч. Мы должны поработать над игрой с ним
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал игру форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в пятом матче серии плей-офф НХЛ, где он оформил хет-трик. Несмотря на три шайбы форварда, «Эвеланш» уступили после овертайма со счётом 4:5.

«Мы закончили с этой игрой. С этим покончено! Двигаемся дальше. Приготовьтесь к 6-й игре.

У Маккиннона сегодня была чертовски хорошая игра. Мы все это знаем. С самого начала с ним было трудно справиться. С ним снова будет трудно справиться. Мы должны лучше поработать над игрой с ним», – цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.

Натан первый игрок, который оформил больше одного хет-трика за «Колорадо» в плей-офф в 21-м веке. В прошлом сезоне канадец три раза отличился также в ворота «Сент-Луиса»

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