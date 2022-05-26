Берюбе: у Маккиннона была чертовски хороший матч. Мы должны поработать над игрой с ним

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал игру форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в пятом матче серии плей-офф НХЛ, где он оформил хет-трик. Несмотря на три шайбы форварда, «Эвеланш» уступили после овертайма со счётом 4:5.



«Мы закончили с этой игрой. С этим покончено! Двигаемся дальше. Приготовьтесь к 6-й игре.



У Маккиннона сегодня была чертовски хорошая игра. Мы все это знаем. С самого начала с ним было трудно справиться. С ним снова будет трудно справиться. Мы должны лучше поработать над игрой с ним», – цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.

Натан первый игрок, который оформил больше одного хет-трика за «Колорадо» в плей-офф в 21-м веке. В прошлом сезоне канадец три раза отличился также в ворота «Сент-Луиса»