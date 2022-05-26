Невероятный гол Маккиннона: прошёл с шайбой от своих ворот и обыграл всю команду соперника

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оформил хет-трик в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз», причём третью шайбу хоккеист забросил после невероятного прохода от своих ворот.



Маккиннон подобрал шайбу за своими воротами и протащил её через всю площадку, обыграв при этом всех хоккеистов «Блюз» и забив с близкого расстояния.

Видео гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Этот гол был забит за две с половиной минуты до конца третьего периода и вывел «Колорадо» вперёд, однако «Сент-Луис» сумел отыграться и вырвать победу в овертайме.

Натан — первый игрок, который оформил больше одного хет-трика за «Колорадо» в плей-офф в XXI веке. В прошлом сезоне канадец также трижды поразил ворота «Сент-Луиса».