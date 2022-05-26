Беднар – о голе Маккиннона: он самый красивый, который я видел за долгое время

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал хет-трик Натана Маккиннона в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ, а также поделился мнением о поражении со счётом 4:5 после овертайма.
«Третий гол Маккиннона? Невероятные индивидуальные усилия, чтобы обойти Ледди в той ситуации, а затем всё ещё иметь возможность бросить. Это самый красивый гол, который я видел за долгое время. Он важный. У тебя должны быть разные парни, выступающие в разные вечера. Люди будут говорить: «Ну, наши лучшие ребята недостаточно стараются», но мы выигрываем хоккейные матчи, и другие ребята делают шаг вперёд.
Это был Назем Кадри в четвёртой игре. Сегодня вечером это был Натан.
Мы должны оставаться агрессивными, должны продолжать играть в свою игру и верить в то, что делаем. По большей части мы так и делали.
Начинает казаться, что ты либо молот, либо гвоздь в сериале, так что мы должны пойти и стать молотом. Мы должны продолжать двигаться вперёд, давить и заставлять их совершать ошибки. Но всё начинается с соперничества и принятия решений о шайбе. По ходу игры у них было немного больше времени в борьбе, а у нас его не было, и наши решения, куда направить шайбу, были плохими», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
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