Расписание первого дня плей-офф чемпионата мира – 2022

Сегодня, 26 мая, состоится первый игровой день плей-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах — Хельсинки и Тампере (Финляндия).



В этот день пройдут четыре встречи – все в 1/4 финала



Расписание матчей:



16:20 мск, Германия — Чехия;

16:20 мск, Швеция — Канада.



20:20 мск, Финляндия — Словакия;

20:20 мск, Швейцария — США.



Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменили команды Франции и Австрии.



Групповой этап завершился 24 мая. Сегодня состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

Действующем победителем турнира является сборная Канады.