Расписание первого дня плей-офф чемпионата мира – 2022
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Сегодня, 26 мая, состоится первый игровой день плей-офф чемпионата мира по хоккею, который проходит в двух городах — Хельсинки и Тампере (Финляндия).
В этот день пройдут четыре встречи – все в 1/4 финала
Расписание матчей:
16:20 мск, Германия — Чехия;
16:20 мск, Швеция — Канада.
20:20 мск, Финляндия — Словакия;
20:20 мск, Швейцария — США.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменили команды Франции и Австрии.
Групповой этап завершился 24 мая. Сегодня состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
Действующем победителем турнира является сборная Канады.
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