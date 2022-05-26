Спортивный директор «Металлурга»: пытаемся прививать нашим командам советский хоккей

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о том, что командам системы «Металлурга» пытаются прививать советский хоккей.
Устраивает ли меня игра «Стальных Лисов» в прошлом сезоне? Да, устраивает. Ребята хорошо провели сезон. Я пришёл в клуб в прошлом году и сразу сказал, что мы будем прививать более игровую концепцию, чем была раньше.
Это касалось и молодёжки, которая ранее играла чуть по другой схеме. Пытаемся и школу переучивать, прививать нашим командам советский хоккей. Концепцию будем продолжать», – цитируют Гомоляко «Известия».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Стальные Лисы» заняли первое место в таблице Восточной конференции МХЛ и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили «Омским Ястребам» в пяти матчах (2-3).
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