Мичков: хотелось бы уйти с драфта НХЛ под первым номером

Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков рассказал о желании уйти первым с драфта НХЛ.



«Роман Ротенберг сказал, что для того, чтобы играть в КХЛ, нужно улучшить катание и подтянуть физику? Я считаю, нужно трудиться не над двумя, а над всеми аспектами. Передо мной очень много работы, которую стоит проделать.

Лето? Я всё-таки отдохну, потому что сезон был непростым. Восстановить силы тоже надо. А вторую половину отпуска — да, я посвящу работе над собой. И конечно, нужно уделять много времени учебе.

Каждое лето я стараюсь выбирать разные места. Сочи, Турция и так далее — нужно разнообразие. Но куда-то далеко лететь неохота. Пять часов в самолёте — это максимум. Добраться на Мальдивы или Бали — на такие перелеты ещё не решаюсь.

Через год драфт НХЛ, буду ли волноваться? Думаю, что нет. Зачем? Какая команда выберет, так и будет. Конечно, хотелось бы уйти под первым номером. Но в данной ситуации не всё зависит от меня», – цитирует Мичкова «Матч ТВ».