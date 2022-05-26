Данил Алалыкин продлил контракт с «Салаватом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт уфимцев. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.
В прошедшем сезоне Алалыкин провёл 30 матчей в КХЛ и набрал шесть очков: забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на его счету гол+пас в 11 матчах.
Также игрок выступал в Высшей хоккейной лиге за «Торос» и отдал одну результативную передачу в двух встречах.
Всего на счету Алалыкина 63 матча в Континентальной хоккейной лиге, 11 (7+4) набранных очков, показатель полезности «+9», штраф – 37.
По итогам регулярного чемпионата уфимцы заняли третье место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили «Трактору» в шести матчах.
- 26 мая 2022
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
13:58
-
13:43
-
12:52
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
08:56
-
08:47
-
08:29
-
07:36
-
07:15
-
06:51
-
06:39
-
06:37
-
06:30
-
06:13
-
05:50
-
05:23
-
05:15
-
04:40
-
04:00
- 25 мая 2022
-
23:58
-
23:41
-
23:28
-
23:20
-
22:57
-
22:35