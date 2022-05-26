Данил Алалыкин продлил контракт с «Салаватом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт уфимцев. Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2023/2024.



В прошедшем сезоне Алалыкин провёл 30 матчей в КХЛ и набрал шесть очков: забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на его счету гол+пас в 11 матчах.



Также игрок выступал в Высшей хоккейной лиге за «Торос» и отдал одну результативную передачу в двух встречах.



Всего на счету Алалыкина 63 матча в Континентальной хоккейной лиге, 11 (7+4) набранных очков, показатель полезности «+9», штраф – 37.

По итогам регулярного чемпионата уфимцы заняли третье место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили «Трактору» в шести матчах.