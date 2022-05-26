Московское «Динамо» подписало пробный контракт с защитником Абросимовым
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Московское «Динамо» подписало пробный контракт с 27-летним защитником Романом Абросимовым, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
В сезоне-2020/2021 Абросимов выступал в КХЛ за «Нефтехимик» и провёл 35 матчей в регулярном чемпионате: забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Также он играл за «Барс» в Высшей хоккейной лиге и сыграл в 21 встрече, где набрал 16 баллов (9+7).
Ранее хоккеист также выступал за казанский «Ак Барс» в КХЛ и «Ирбис» в МХЛ.
По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-офф, где дошло до второго раунда, но уступило московскому ЦСКА в четырёх матчах. Отметим, по итогам Кубка Гагарина – 2022 армейцы стали победителями.
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