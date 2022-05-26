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Президент ИИХФ: отсутствие России на ЧМ-2022 не идёт на пользу. Уровень не такой высокий

Президент ИИХФ: отсутствие России на ЧМ-2022 не идёт на пользу. Уровень не такой высокий
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф прокомментировал отсутствие сборной России на чемпионате мира — 2022 в Финляндии.

«Уровень чемпионата мира без сборной России не такой высокий? Это верно. Отсутствие такой большой страны не идёт на пользу таким крупным турнирам. Вот почему я всегда готов и делаю всё для того, чтобы сохранять контакт с федерациями.

Хочу поздравить своего друга Владислава Третьяка (президенту Федерации хоккея России исполнилось 70 лет 25 апреля. — Прим. «Чемпионата»), это великий феномен мирового хоккея. Мы планируем работать в этом плане, оставаться на связи, быть готовыми к тому, что, когда обстоятельства станут лучше, соберём всю хоккейную семью вместе», — цитирует Тардифа ТАСС.

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