Хоккеисты юношеской школы «Тороса» надругались над 10-летним одноклубником

Юридическая компания «Гордон и сыновья» сообщила о насилии в юношеской спортивной школе хоккейного клуба «Торос».



«Делимся страшной историей насилия, произошедшей во время спортивных сборов среди юных спортсменов – учеников юношеской спортивной школы ХК «Торос» города Нефтекамска Республики Башкортостан. За помощью и защитой к нам обратились родители одного из пострадавших подростков.



С 30 марта по 3 апреля 2022 года команда ХК «Торос-ЮХЛ» участвовала в турнире «Первенство России среди юношей. Регион Поволжье 2010 г.р. Кубок Поволжья», проходившем в г. Туймазы. В период проведения турнира игроки команды, 11-летние подростки проживали в гостинице «Башкортостан».



Один из членов команды, несовершеннолетний подросток, предложил поиграть в своём гостиничном номере. Далее от этого подростка другим мальчикам последовали предложения играть в сексуальные игры. Наш подзащитный К. отказался, несмотря на протест, другие подростки силой заставили его вернуться. В номере последовали насильственные извращённые действия в отношении подростка. В силу того, что К. не подчинялся, его избивали и надругались.



Получив желаемое, участники инцидента разошлись, однако на этом издевательства над К. не закончились. В последующие дни проведения спортивного турнира лидер группы насильников продолжил шантажировать и надругаться над парнем.



Истязания 10-летнего подростка продолжались на протяжении всего турнира со стороны сверстников как очно, так и посредством СМС-сообщений, с использованием матерных слов. И по возвращении в г. Нефтекамск травля не окончилась, от юных насильников продолжили поступать СМС-сообщения извращённого смысла, также подростки стали распространять по городу и школе ложную информацию о жертве.



В настоящее время нами подано заявление в Следственный комитет России по Республике Башкортостан для проведения проверки по данному делу. Мы надеемся, что руководство команды ХК «Торос-ЮХЛ» примет жёсткие меры по отношению к юным извращенцам, поскольку мальчик, подвергшийся насилию, больше не посещает тренировки. А другие юные подростки-насильники, которые подозреваются в этом преступлении, беспрепятственно продолжают посещать занятия», — говорится в заявлении.