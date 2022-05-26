Сборная Швеции забила Канаде единственным броском во 2-м периоде 1/4 финала ЧМ-2022

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и Канады. По окончании двух периодов подопечные Юхана Гарпенлёва выигрывают со счётом 3:0.



Во второй 20-минутке шведы смогли отличиться один раз: автором гола стал нападающий Макс Фриберг. Этот бросок стал единственным для Швеции за весь второй период. При этом Канада смогла нанести 19 бросков по воротам Линуса Улльмарка. Всего за два периода счёт по броскам — 12:28 в пользу канадцев.



Напомним, в других четвертьфиналах встречаются: Германия — Чехия (0:3 после второго периода), а также Финляндия — Словакия и Швейцария — США (матчи начнутся в 20:20 по московскому времени).