Сборная Канады отыгралась с 0:3 в третьем периоде четвертьфинала ЧМ-2022 с Швецией
Поделиться
В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» продолжается четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года по хоккею между сборными Швеции и Канады. По окончании основного времени счёт ничейный — 3:3.
Сборная Канады уступала после двух периодов со счётом 0:3, забросив три шайбы в третьем периоде. На 42-й минуте один гол отыграл защитник Райан Грейвз, вторую шайбу сборной Канады забил на 59-й минуте в ситуации «шесть на четыре» форвард Пьер-Люк Дюбуа, сравнял счёт через 30 секунд форвард Мэтью Барзал.
Ранее в полуфинал чемпионата мира — 2022 уже вышла сборная Чехии, уверенно переигравшая Германию со счётом 4:1. В 20:20 мск сыграют свои матчи Финляндия — Словакия, а также Швейцария — США.
Комментарии
- 26 мая 2022
-
18:52
-
18:39
-
17:57
-
17:51
-
17:23
-
16:51
-
16:30
-
15:58
-
15:37
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
13:58
-
13:43
-
12:52
-
12:22
-
12:00
-
11:30
-
11:17
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
08:56
-
08:47
-
08:29
-
07:36
-
07:15
-
06:51
-
06:39
-
06:37
-
06:30
-
06:13
-
05:50
-
05:23
Партнерский контент