Сборная Канады отыгралась с 0:3 в третьем периоде четвертьфинала ЧМ-2022 с Швецией

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» продолжается четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года по хоккею между сборными Швеции и Канады. По окончании основного времени счёт ничейный — 3:3.



Сборная Канады уступала после двух периодов со счётом 0:3, забросив три шайбы в третьем периоде. На 42-й минуте один гол отыграл защитник Райан Грейвз, вторую шайбу сборной Канады забил на 59-й минуте в ситуации «шесть на четыре» форвард Пьер-Люк Дюбуа, сравнял счёт через 30 секунд форвард Мэтью Барзал.



Ранее в полуфинал чемпионата мира — 2022 уже вышла сборная Чехии, уверенно переигравшая Германию со счётом 4:1. В 20:20 мск сыграют свои матчи Финляндия — Словакия, а также Швейцария — США.