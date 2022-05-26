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Сборная Канады отыгралась с 0:3 в третьем периоде четвертьфинала ЧМ-2022 с Швецией

Сборная Канады отыгралась с 0:3 в третьем периоде четвертьфинала ЧМ-2022 с Швецией
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В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» продолжается четвертьфинальный матч чемпионата мира 2022 года по хоккею между сборными Швеции и Канады. По окончании основного времени счёт ничейный — 3:3.

Сборная Канады уступала после двух периодов со счётом 0:3, забросив три шайбы в третьем периоде. На 42-й минуте один гол отыграл защитник Райан Грейвз, вторую шайбу сборной Канады забил на 59-й минуте в ситуации «шесть на четыре» форвард Пьер-Люк Дюбуа, сравнял счёт через 30 секунд форвард Мэтью Барзал.

Ранее в полуфинал чемпионата мира — 2022 уже вышла сборная Чехии, уверенно переигравшая Германию со счётом 4:1. В 20:20 мск сыграют свои матчи Финляндия — Словакия, а также Швейцария — США.

Старт плей-офф ЧМ-2022 по хоккею! Канада отыгралась с 0:3 со Швецией. LIVE Старт плей-офф ЧМ-2022 по хоккею! Канада отыгралась с 0:3 со Швецией. LIVE
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