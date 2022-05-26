Сборная Канады обыграла Швецию в 1/4 финала ЧМ-2022, уступая по ходу встречи со счётом 0:3

Сборная Канады одержала победу в овертайме над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».
На второй минуте счёт открыл форвард шведской команды Карл Клингберг. Удвоил преимущество на восьмой минуте нападающий Вильям Нюландер. Третий гол в ворота канадцев на 29-й минуте забил Макс Фриберг.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
На 42-й минуте одну шайбу отыграл защитник сборной Канады Райан Грейвз. Второй гол канадцев на 59-й минуте забил Пьер-Люк Дюбуа, через 30 секунд счёт сравнял форвард Мэтью Барзал. В овертайме победную шайбу сборной Канады забросил в большинстве Дрейк Батерсон.
Ранее в полуфинал чемпионата мира — 2022 вышла сборная Чехии, обыгравшая Германию (4:1).
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