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Сборная Канады обыграла Швецию в 1/4 финала ЧМ-2022, уступая по ходу встречи со счётом 0:3

Сборная Канады обыграла Швецию в 1/4 финала ЧМ-2022, уступая по ходу встречи со счётом 0:3
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Сборная Канады одержала победу в овертайме над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0). Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

На второй минуте счёт открыл форвард шведской команды Карл Клингберг. Удвоил преимущество на восьмой минуте нападающий Вильям Нюландер. Третий гол в ворота канадцев на 29-й минуте забил Макс Фриберг.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

На 42-й минуте одну шайбу отыграл защитник сборной Канады Райан Грейвз. Второй гол канадцев на 59-й минуте забил Пьер-Люк Дюбуа, через 30 секунд счёт сравнял форвард Мэтью Барзал. В овертайме победную шайбу сборной Канады забросил в большинстве Дрейк Батерсон.

Ранее в полуфинал чемпионата мира — 2022 вышла сборная Чехии, обыгравшая Германию (4:1).

ЧМ-2022. 1/4 финала
26 мая 2022, четверг. 16:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Канада
1:0 Клингберг (Ланг, Петерсон) – 01:27 (5x5)   2:0 Нюландер (Нордстрём) – 07:04 (5x5)   3:0 Фриберг (Густафссон, Экман-Ларссон) – 28:23 (5x5)   3:1 Грейвз (Руа, Комтуа) – 41:21 (5x5)   3:2 Дюбуа (Шабо, Козенс) – 58:07 (6x4)   3:3 Барзал (Батерсон, Комтуа) – 58:37 (6x5)   3:4 Батерсон (Барзал, Дюбуа) – 60:43 (4x3)
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