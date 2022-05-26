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Реакция сборной Канады на победную шайбу в овертайме 1/4 финала ЧМ-2022 со Швецией

Реакция сборной Канады на победную шайбу в овертайме 1/4 финала ЧМ-2022 со Швецией
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Сборная Канады одержала победу в овертайме над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:3. Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

Канадцы сумели отыграться со счёта 0:3, забросив решающую шайбу в большинстве на первой минуте дополнительного времени. Её автором стал нападающий Дрейк Батерсон. Видео с реакцией канадской команды на победный гол можно посмотреть по ссылке.

Напомним, у шведов шайбы забросили Карл Клингберг, Вильям Нюландер и Макс Фриберг. В составе канадцев забили в основное время Райан Грейвз, Пьер-Люк Дюбуа, а также Мэтью Барзал.

Ранее в полуфинал чемпионата мира — 2022 вышла сборная Чехии, обыгравшая Германию (4:1).

Что за драма на ЧМ-2022! Канада ушла с 0:3 за период и выкинула шведов с турнира! LIVE Что за драма на ЧМ-2022! Канада ушла с 0:3 за период и выкинула шведов с турнира! LIVE
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