«Это полное дерьмо». Далин — о поражении Швеции с 3:0 на ЧМ-2022

Защитник сборной Швеции по хоккею Расмус Далин прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от команды Канады (3:4, ОТ).



«Это полное дерьмо. У нас было хорошее преимущество, но Канада почувствовала удачное время для себя. Мы дали нанести им слишком много бросков. Сейчас очень тяжело. Но у нас было хорошее время», — приводит слова Далина Aftonbladet.



Напомним, шведы после двух периодов выигрывали со счётом 3:0. Также подопечные Юхана Гарпенлёва пропустили две шайбы за две минуты до окончания основного времени встречи.



Первым полуфиналистом чемпионата мира ранее стала команда Чехии, обыгравшая Германию (4:1). В 20:20 мск свои четвертьфиналы сыграют Финляндия — Словакия и Швейцария — США.