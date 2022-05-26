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«Это полное дерьмо». Далин — о поражении Швеции с 3:0 на ЧМ-2022

«Это полное дерьмо». Далин — о поражении Швеции с 3:0 на ЧМ-2022
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Защитник сборной Швеции по хоккею Расмус Далин прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года от команды Канады (3:4, ОТ).

«Это полное дерьмо. У нас было хорошее преимущество, но Канада почувствовала удачное время для себя. Мы дали нанести им слишком много бросков. Сейчас очень тяжело. Но у нас было хорошее время», — приводит слова Далина Aftonbladet.

Напомним, шведы после двух периодов выигрывали со счётом 3:0. Также подопечные Юхана Гарпенлёва пропустили две шайбы за две минуты до окончания основного времени встречи.

Первым полуфиналистом чемпионата мира ранее стала команда Чехии, обыгравшая Германию (4:1). В 20:20 мск свои четвертьфиналы сыграют Финляндия — Словакия и Швейцария — США.

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