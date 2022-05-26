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Сборная Канады по хоккею в седьмой раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Канады по хоккею в седьмой раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира
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Сборная Канады одержала победу в овертайме четвертьфинала чемпионата мира 2022 года по хоккею в Финляндии над командой Швеции со счётом 4:3.

Подопечные Клода Жюльена уступали по ходу встречи (0:3), отыгравшись за последнюю 20-минутку основного времени, затем забросив победную шайбу в овертайме.

Сборная Канады в седьмой раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира, доходя до этой стадии на каждом турнире после 2014 года, на котором команда вылетела в 1/4 финала. Канадцы три раза выигрывали турнир (2015, 2016, 2021 годы), а также два раза завоевали серебро (2017, 2019-й). В 2020 году чемпионат мира был отменён из-за коронавируса.

В полуфинал ЧМ-2022, помимо Канады, уже вышла Чехия, обыгравшая Германию (4:1). Встречи 1/2 финала состоятся в субботу, 28 мая.

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