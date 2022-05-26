Главный тренер сборной Швеции прокомментировал поражение от Канады в 1/4 финала ЧМ-2022

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Юхан Гарпенлёв прокомментировал поражение в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года с командой Канады (3:4, ОТ), по ходу которого шведы выигрывали со счётом 3:0.



«Конечно, я очень разочарован. Матч был в наших руках, и мы должны были довести его до завершения в третьем периоде. Сейчас я страдаю вместе с ребятами. Они провели замечательный матч.



Думаю, всё было неплохо, вплоть до первой шайбы канадцев. Я чувствовал перед этим, что они начинали сдаваться. Мы неплохо контролировали ход матча вплоть до той самой шайбы», — приводит слова Гарпенлёва Hockey Sverige.



Отметим, что последний раз шведы выигрывали чемпионат мира в 2018 году, в финале победив Швейцарию со счётом 3:2.