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Швеция — Канада: видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею — 2022

Швеция — Канада: видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сборная Канады одержала победу в овертайме над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:3. Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Карл Клингберг, Вильям Нюландер и Макс Фриберг. У канадцев отличились Райан Грейвз, Пьер-Люк Дюбуа, Мэтью Барзал, в овертайме победную шайбу забросил в большинстве Дрейк Батерсон.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Ранее в полуфинал чемпионата мира — 2022 вышла сборная Чехии, обыгравшая команду Германии со счётом 4:1. В других четвертьфиналах сыграют сборные Финляндии и Словакии, а также Швейцария и США (начало — в 20:20 мск).

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