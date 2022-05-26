Швеция — Канада: видеообзор четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею — 2022

Сборная Канады одержала победу в овертайме над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 4:3. Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».
В составе шведской команды заброшенными шайбами отметились Карл Клингберг, Вильям Нюландер и Макс Фриберг. У канадцев отличились Райан Грейвз, Пьер-Люк Дюбуа, Мэтью Барзал, в овертайме победную шайбу забросил в большинстве Дрейк Батерсон.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Ранее в полуфинал чемпионата мира — 2022 вышла сборная Чехии, обыгравшая команду Германии со счётом 4:1. В других четвертьфиналах сыграют сборные Финляндии и Словакии, а также Швейцария и США (начало — в 20:20 мск).
- 26 мая 2022
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