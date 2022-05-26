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Главный тренер сборной Чехии оценил игру команды в четвертьфинале ЧМ-2022 с Германией

Главный тренер сборной Чехии оценил игру команды в четвертьфинале ЧМ-2022 с Германией
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Главный тренер сборной Чехии Кари Ялонен прокомментировал победу в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею над командой Германии (4:1).

«Командный дух, который я чувствовал сегодня, был просто невероятным. В таких матчах в основном речь идёт о нём. Ребята действительно отлично поработали — сыграли друг ради друга.

Когда Пастрняк присоединился к команде, я говорил с Червенкой и Крейчи, что мы должны объединить их в одно звено. Мы хотели отточить игру в большинстве, сегодня это окупилось. Но дело было не только в их голах, а в игре всей команды. Все линии сыграли хорошо, особенно хорошо выступили защитники.

Веймелка? Все видели, как хорошо он ловит шайбы. Это касается уверенности в себе», — цитирует Ялонена Hokej.cz.

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