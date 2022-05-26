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Стали известны возможные пары 1/2 финала ЧМ-2022 после побед сборных Канады и Чехии

Стали известны возможные пары 1/2 финала ЧМ-2022 после побед сборных Канады и Чехии
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Стали известны возможные соперники сборных Канады и Чехии, вышедших в полуфинал чемпионата мира 2022 года.

Если Швейцария выигрывает у США, а Финляндия у Словакии, то в 1/2 финала сыграют следующие пары:

Швейцария — Чехия;
Финляндия — Канада.

Если Швейцария выигрывает у США, а финны проигрывают словакам, в полуфинале сыграют:

Швейцария — Словакия;
Канада — Чехия.

Если Швейцария проигрывает США, а финны выигрывают у Словакии, то пары в 1/2 финала будут следующими:

Финляндия — США;
Канада — Чехия.

Если Швейцария проигрывает США и финны проигрывают словакам:

Канада — Словакия;
Чехия — США.

Напомним, полуфинальные встречи состоятся в субботу, 28 мая. Финальная встреча и матч за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.

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