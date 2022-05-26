Стали известны возможные пары 1/2 финала ЧМ-2022 после побед сборных Канады и Чехии

Стали известны возможные соперники сборных Канады и Чехии, вышедших в полуфинал чемпионата мира 2022 года.



Если Швейцария выигрывает у США, а Финляндия у Словакии, то в 1/2 финала сыграют следующие пары:



Швейцария — Чехия;

Финляндия — Канада.



Если Швейцария выигрывает у США, а финны проигрывают словакам, в полуфинале сыграют:



Швейцария — Словакия;

Канада — Чехия.



Если Швейцария проигрывает США, а финны выигрывают у Словакии, то пары в 1/2 финала будут следующими:



Финляндия — США;

Канада — Чехия.



Если Швейцария проигрывает США и финны проигрывают словакам:



Канада — Словакия;

Чехия — США.



Напомним, полуфинальные встречи состоятся в субботу, 28 мая. Финальная встреча и матч за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.